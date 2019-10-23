وزيرة التربية تكشف خطتها لحل أزمة معضلة

2019/10/23 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكدت وزير التربية، سها خليل العلي بك، سعي الملاكات الهندسية في الوزارة وكذلك المحافظات لفك اكتظاظ الطلاب في الصف الدراسي الواحد.

وذكر مكتبها في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" محافظ واسط محمد جميل المياحي افتتح مدرسة الابداع في ريف ناحية الموفقية التي تتكون من 12 صفاً وجناح اداري ومجموعة صحية متكاملة".واضاف" اما البناية الأخرى التي اطلق عليها الشهيد منديل مري لعبوسي الابتدائية ذات 9 صفوف في ناحية الاحرار ضمن المنافع الاجتماعية لحقل الاحدب النفطي ، مؤكداً افتتاح المدرسة الثالثة في حي الزهراء مركز مدينة الكوت ذات 18 صفاً دراسياً".واشار الى" ذلك قدمت الوزارة شكرها وتقديرها الى الحكومة المحلية لدعمها المستمر لقطاع التربية مثمنة الجهود المبذولة من قبل الكوادر الهندسية المشرفة على بناء المدارس".انتهى

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