المسابقات تؤجل وتُغير في الجولة الخامسة للدوري

2019/10/23 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن تأجيل وتغيير في مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وذكر بيان لاعلام الاتحاد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "أرجأت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مباراة فريقي الديوانية واربيل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز الى يوم التاسع والعشرين بدلا من السابع والعشرين من الشهر الحالي".وأضاف "فيما قررت اللجنة تأجيل مباراة القوة الجوية وزاخو الى إشعار اخر، بسبب التزام فريق القوة الجوية في البطولة العربية والذي تنتظره مباراة امام فريق المولودية الجزائري يوم ٣١ من الشهر الحالي في مدينة كربلاء".انتهى

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