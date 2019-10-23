التربية تدخل 80 مدرسة إلى الخدمة خلال العام الدراسي الحالي

2019/10/23 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

كشفت وزارة التربية عن نجاحها في ادخال 80 مدرسة الى الخدمة خلال العام الدراسي الحالي (2019 - 2020)، بينما اعدت خططا تهدف لبناء ثلاثة الاف اخرى في بغداد ومحافظات البلاد كافة خلال الاعوام الاربعة المقبلة، وترميم وتأهيل 2000 مدرسة خلال عامين.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان المديرية العامة للتخطيط التربوي في الوزارة، نجحت في ادخال 80 مدرسة الى الخدمة بعد تسلمها من الشركات المنفذة لها خلال العام الدراسي الحالي (2019 – 2020)، مشيرا الى ان المدارس المذكورة اسهمت في فك الدوام الثنائي والثلاثي في بعض المناطق التي تعاني من مشكلة الدوام المزدوج فيها، منوها بان الاجراء اسهم بشكل كبير في تطوير واقع العملية التعليمية للطلبة والتلاميذ.

وبين ان المدارس الـ 80 التي جرى ادخالها الى الخدمة في بغداد ومحافظات البلاد، توزعت بين مدارس الهياكل الحديدية والبناء الجاهز، بواقع 14 مدرسة هياكل حديدية انجزت بالكامل وتم تسلمها، و26 اخرى سيتم تسلمها خلال شهر او شهرين، مشيرا الى انه تم في السياق نفسه تسلم سبع مدارس ذات بناء كونكريتي جاهز في العاصمة بغداد، ومدرسة واحدة في محافظة واسط، وخمس في الحسينية، وثلاث في محافظة النجف الاشرف، واثنتين في محافظة كربلاء المقدسة والعدد نفسه في محافظة بابل، معربا عن امله بأن يتم تسلم 20 مدرسة اخرى مع نهاية العام الحالي 2019.

واردف حسن: ان وزارته حققت نسب انجاز بلغت 75 بالمئة من خطتها الخاصة بادخال مدارس جديدة للخدمة خلال العام الدراسي الحالي، كاشفا بالوقت نفسه عن اعداد خطة لبناء ثلاثة الاف مدرسة مختلفة السعة خلال الاعوام الاربعة المقبلة ابتداء من العام الدراسي الحالي، لافتا الى ان الخطة تضمنت ايضا تأهيل وترميم 2000 مدرسة على مدى عامين، علاوة على التهيئة لاجراء احصاء سنوي مدرسي للعام الدراسي (2019 - 2020)، فضلا عن اعداد خطة توزيع الكراس الاحصائي بين المديريات العامة للتربية في بغداد ومحافظات البلاد كافة من اجل استخراج المؤشرات الاحصائية وتحليلها لكل مدرسة .

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