الرافدين يسلف 3500 موظف

2019/10/23 | 22:36

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بغداد / الصباح

أطلق مصرف الرافدين، امس الأربعاء، دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تتراوح من خمسة إلى 25 مليون دينار عن طريق بطاقة (الماستر كارد) الدولية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف التابع لوزارة المالية في بيان صحفي تلقت “الصباح” نسخة منه امس الاربعاء: إن المصرف صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين في دوائر الدولة بين اكثر من ثلاثة الاف و500 موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وممن حصلوا على البطاقة الالكترونية (الماستر كارد).

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