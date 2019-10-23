مجلس الامن الوطني يؤكد الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي

2019/10/23 | 22:38

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، اليوم الأربعاء، عن حذف أجزاء وبعض الفقرات من التقرير الحكومي الخاص بالأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة، ورافقها مقتل أكثر من 100 شخص وجرح الآلاف.

وقال فدعم، خلال استضافته في

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، اليوم الأربعاء، عن مكالمة هاتفية اجراها مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اثناء الاحداث التي رافقت التظاهرات مطلع شهر تشرين الأول الحالي.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج "وجهة

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، ان مواجهة الاحتجاجات بالحديد والنار يعني المخاطر بسيادة ومستقبل البلاد.

وقال السامرائي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "يجب أن يدرك الق

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