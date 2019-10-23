بنكين ريكاني: الحكومة تسلمت ألاف المشاريع المتوقفة منها 363 مشروعا في وزارة الاسكان

2019/10/23 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الاسكان والاعمار بنكين ريكاني خلال مؤتمر صحفي لبيان آلية سير الاصلاحات الحكومية التي اطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد أن الحكومة الحالية الحالية استلمت تركية ثقيلة من المشاريع المتوقفة، مشيرا الى أن وزارة الاسكان فقط تسلمت ثلاثمئة وثلاثة وستين مشروع متوقف عن العمل بسبب الاهمال وسوء الادارة.

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