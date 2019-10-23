دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السابع/ 1

2019/10/23 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري يفيق أهل الدار على صياح الديك، تتغلغل الشمس المشرقة للتوّ في أبدانهم، التي جعلها نسيمُ الفجر باردة وهيَ مرصوصةٌ إلى بعضها البعض على الفرش السميكة، الموزعة بين قسميّ الدار.شجرة اللوز، بعشرات الأعين الخضراء لثمارها، هيَ ذي تحدّقُ في حنوّ إلى آل السيّد أوسمان، المضطّجعين على مقربة من ظلالها المتكاثفة رويداً.إلى الأعلى منها، كانت سماءُ الصيف المتأخر تزيلُ على مهلٍ بمكنسة الأشعة الذهبية، آخرَ آثار ال......

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