مروان عبد الرزاق - الثورة اللبنانية المجيدة

2019/10/23 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مروان_عبد_الرزاق إنه اليوم السادس للانتفاضة اللبنانية المجيدة، التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الأول.وهل هي ثورة أم هي مجموعة من الاحتجاجات الشعبية المؤقتة لأهداف؟بالعموم تبدأ الثورات بانتفاضات عفوية تجاه مسائل اجتماعية واقتصادية تتعلق بالعيش، أو بالحريات العامة والخاصة، وسرعان ما ترتقي في أهدافها نتيجة عدم استجابة السلطة لأهداف الانتفاضة.وتتسم الانتفاضة بالثورة عندما تنادي بالحرية، فكل الثورات تطالب بالح......

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