2019/10/23 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الهاشمي قائدا لعمليات الفرات الاوسط وقائدين جديدين للفرقة 11واللواء 45 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي الهاشمي قائدا لعمليات الفرات الاوسط وقائدين جديدين للفرقة 11واللواء 45 ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي الهاشمي قائدا لعمليات الفرات الاوسط وقائدين جديدين للفرقة 11واللواء 45 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).