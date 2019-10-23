كليبرز يجتاز عقبة ليكرز في اولى مواجهات ال NBA

2019/10/23 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

فاز لوس انجليس كليبرز ، اليوم الاربعاء ، في مستهل مشواره للموسم الجديد على ضيفه لوس انجليس ليكرز ب ١١٢ -١٠٢ في افتتاح منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين .

و على قاعة ستابلس سنتر ، كان البدلاء مفتاح فوز كليبيرز في المباراة المحتسبة على أرضه بما أن الفريقين يتشاركان الملعب ذاته، إذ سجلوا ٦٠ نقطة في اللقاء في حين ساهم نظرائهم في ليكرز ب ١٩ نقطة فقط.

سجل كواي ليونارد 30 نقطة وأضاف لو وليامز 21 نقطة، وأحرز مونتريزل هاريل 17 نقطة لصالح كليبرز ، بينما تصدر داني جرين لاعبي ليكرز برصيد 28 نقطة، ومن بينها سبع تصويبات ثلاثية.

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