الامن الوطني: القوات الامنية تتكفل بحماية المتظاهرين

2019/10/23 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي.

وأكد المجلس، في بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته الغد برس، الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي، وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي، والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار.

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