روسيا تطمئن

2019/10/23 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا عن طريق الجسر التلفزيوني مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لبحث تطبيق الاتفاق الروسي التركي حول تسوية الوضع شمال سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن شويغو أبلغ عبدي أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية التي تنتشر في المناطق السورية على حدود تركيا، وقوات حرس الحدود السوري، ستضمن أمن السكان الكورد المدنيين، وبالتالي لا ضرورة لأن يغادروا هذه المناطق.

وذكرت الوزارة أن المكالمة التي شارك فيها أيضا رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، تناولت سير تنفيذ الجانب الكوردي للخطوات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين موسكو وأنقرة.

وقالت الوزارة إن شويغو أبلغ عبدي بخطط لتوسيع مسارات الدوريات وزيادة عدد وحدات الشرطة العسكرية الروسية في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا.

وتبنى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء جمعهما في مدينة سوتشي الروسية، مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن خطوات مشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

وبموجب المذكرة، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية، وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على وحدات حماية الشعب الكوردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، أن تنسحب خلالها من منطقة عمقها 30 كلم متاخمة للحدود التركية، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.

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