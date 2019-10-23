مجلس الأمن الوطني يؤكد الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي

2019/10/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

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