إعفاء وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف من منصبه وتعيين فيصل بن فرحان بدلا عنه

2019/10/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر أمر ملكي سعودي، اليوم الأربعاء، بإعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بدلا منه.

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