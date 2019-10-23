مجلس الامن الوطني يؤكد عدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي

2019/10/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وأكد المجلس في بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي، وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار".انتهى

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