دعوات لتأجيل جديد لموعد بريكست

2019/10/23 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن / وكالات

أعلنَ رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه سيوصي قادة دولة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على منح بريطانيا تأجيلا جديدا لموعد انسحابها من الاتحاد.

وقال توسك، امس: «بعد قرار رئيس الوزراء (البريطاني) بوريس جونسون تعليق المصادقة على الاتفاق بشأن خروج بريطانيا، ومن أجل تفادي بريكست بدون صفقة، سأوصي الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على طلب المملكة المتحدة بالتأجيل».

ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البريطاني النظر في مشروع القانون «بريكست» ضمن الجدول المقترح من قبل الحكومة، والذي يتيح للبرلمان 3 أيام فقط للتصويت على مشروع القانون.

وأعلن بوريس جونسون تعليق النظر في مشروع القانون، حتى يقرر الاتحاد الأوروبي ما إذا سيمنح بريطانيا تأجيلا آخر لموعد «بريكست».

وكانت بريطانيا قد وجهت طلبا إلى الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد «بريكست» حتى 31 كانون الثاني المقبل، في حال الفشل في إتمام الانسحاب بحلول 31 تشرين الاول الجاري.



في السياق نفسه أعلنت المفوضية الأوروبية، أن كرواتيا استوفت الشروط اللازمة من أجل الانضمام إلى منطقة «شنغن».



وذكرت المفوضية في بيان، أن «كرواتيا استوفت جميع شروط شنغن، وذلك في إطار عملية انضمامها إلى المنطقة، التي بدأت في 2016»، لكنها أكدت ضرورة مواصلة زغرب العمل على استيفاء جميع قواعد «شنغن»، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة الحدود الخارجية.

في السياق نفسه، هنأت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، كرواتيا على استيفائها الشروط اللازمة من أجل الاندماج في منطقة «شنغن».

وقالت دير لاين: «هدفنا المشترك يجب أن يكون تقوية منطقة شنغن»، حسبما نقل عنها البيان.

يذكر أن كرواتيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي عام 2013، وتنتظر الانضمام إلى اتفاقية «شنغن» التي تلغي الحدود بين الدول الأعضاء، والتي تم توقيعها في 1985، وبدأ تنفيذها في 1995.

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