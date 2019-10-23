بنكين ريكاني: الخطة المتعلقة بإنشاء 100 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة تسير بشكل جيد

2019/10/23 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح ريكاني أن فريق العمل في وزارة التخطيط يعملون على تنفيذ خطة انشاء مشروع المئة ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة من أجل انهاء أزمة السكن للمواطنين، مشيرا الى أن ألية تهيئة الاراضي للتوزيع ولبناء مجمعات سكنية تسير بشكل جيد.

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