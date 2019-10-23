مصرع 5 مدنيين على

2019/10/23 | 23:09

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بغداد اليوم - ديالى افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بمصرع 5 مدنيين، بينهم مضمد في حادث سير على طريق الموت شرق بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "5 مدنيين لقوا مصرعهم، بينهم مضمد صحي في حادث تصادم بين مركبة اجرة واخرى حمل على طريق بعقوبة- بلدروز(30كم شرق بعقوبة)".واضاف المصدر، ان "طريق بلدروز- بعقوبة من الطرق الخطرة في ديالى بسبب كثرة الحوادث والتي تؤدي الى مصرع العشرات سنويا".ويطلق الكثيرون على طريق بعقوبة - بلدروز بطريق الموت لكثرة الحوادث المرورية سنويا.

بغداد اليوم- بغداد

اعلن قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف، اليوم الأربعاء، استعداد قواته لتظاهرة الجمعة المقبلة، داعيا المتظاهرين الى أن يتمسكوا بالحفاظ على سليمة التظاهر، والممتلكات العامة والخاصة.

وقال خلف في اول تصريح له، وتابعته (بغداد ا

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين مطلوبين بتهمة القتل العمد في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مركز شرطة القرنة شمالي البصرة، تمكنت من القا

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بمقتل اربعة اشخاص واصابة ستة اخرين بنزاع عشائري جنوب شرق المحافظة.

وقال المصدر، ان "نزاعاً عشائرياً اندلع في ناحية الكحلاء (٢٠ كم جنوب ميسان)، نتيجة ثائر قديم اس

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