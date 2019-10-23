2019/10/23 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من تدمير أكداس كثيرة ومتفجرات ومضافات لداعش بمناطق متفرقة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بناءً على ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات ارهابي داعش في صحراء الجزيرة، خرجت قوه من قيادة عمليات الجزيرة ترافقها قوة من حشد السكرانة للبحث والتفتيش".وأضاف" حيث تم العثور على كدس عتاد يحتوي على حزام ناسف مع صاعق تفجير، منصة صاروخ محلي، صاروخ كاتيوشا، {٢٦} قنبرة هاون ١٢٠ ملم، {٤٧} حشوة هاون، {٢٦} صمام هاون١٢٠ ملم، {٢٦} خرطوشه هاون ١٢٠ ملم، لغم تفجير دخان، عبوة عباره عن جلكان سعة ٢٠ لتر يحتوي على مادة سي فور مع فتيل قداحه".وأشار الى انه" تم تفجير الكدس من قبل سرية هندسة ميدان القيادة اعلاه في نفس المكان بدون حادث يذكر".وتابع" كما تمكن ابطال قيادة فرقة المشاة السابعة وخلال تنفيذ واجب للبحث والتفتيش في وادي الحجية من العثور على ثلاث مضافات تابعة لارهابي داعش تحتوي على حزام ناسف، عبوه اسطوانية، مادة سيفور ١٠ كغم، مسطرة تفجير، فتيل تفجير ٢٠ متر، بندقيه كلاشنكوف، أرزاق جافة، عبوة ناسفة، قنبرة هاون ٨٢ ملم تم تدمير المضافات والعتاد من قبل هندسة الفرقة اعلاه في نفس المكان".انتهى

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