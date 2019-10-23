2019/10/23 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل |مجلس الأمن الوطني: عدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار

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