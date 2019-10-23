محافظ النجف يعلن حصول الموافقة على تخصيص اراضي سكنية للمواطنين ويوجه بتشكيل لجنة خاصة للتوزيع

2019/10/23 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء،على تخصيص اراضي سكنية للمواطنين، فيما وجه بتشكيل لجنة خاصة للتوزيع.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته "الغد برس"، انه "تم حصول موافقة عقارات الدولة وباشراف وزير المالية الدكتور فؤاد حسين على تخصيص ٤٥٠ قطعة ارض سكنية في جزيزة النجف فضلا عن تخصيص ٦٠٠٠ دونم وتقدر حوالي ٣٦٠٠٠ الف قطعة ارض سكنية في المنطقة الشمالية لجزيرة النجف وكذلك فرز قطعة في المنطقة الشمالية تقدر ٨٠٠ دونم تقدر بحوالي ٤٠٠٠ قطعة ارض سكنية واطئة الكلفة تم فرزها وتهيئتها من قبل الجهات والدوائر الفنية في عقارات الدولة في المنطقة الشمالية لجزيزة النجف الاشرف لغرض توزيعها على مختلف شرائح المجتمع النجفي، وقد وجهت دائرة عقارات الدولة السيد المحافظ بالتوزيع حسب الصلاحيات".

ووجه الياسري "بتشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظ شخصيا وعضوية نواب المحافظ والدوائر الفنية المختصة لوضع الضوابط الخاصة للمباشرة بالتوزيع على مواطني أبناء المحافظة، كما وجه الياسري أن يكون التوزيع حسب النسب السكانية في المحافظة والاقضية والنواحي، فضلا عن توزيع الاراضي الجاهزة في المحافظة وعلى الفور ".





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