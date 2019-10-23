رشيد غويلب - المعارضة اليمينية رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات / بوليفيا .. الرئيس اليساري يفوز بدورة رئاسية رابعة

2019/10/23 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب أعلنت السلطة العليا للانتخابات في بوليفيا فوز الرئيس اليسار إيفو موراليس، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الاحد الفائت.وجاء الإعلان النهائي مغايرا للنتائج الأولية التي أعلنت رسميا مساء يوم الاقتراع، والتي بموجبها تقدم موراليس بسبع نقاط على أقرب منافسيه كارلوس ميسا.وكان من المتوقع ان تجري جولة انتخابات ثانية في كانون الأول المقبل، ولكن اعلان النتائج النهائية بعد فرز أكث......

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