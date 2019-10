تويتر يطرح خدمته المدهشة لمستخدمي أندرويد

2019/10/24 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في تحديث جديد وصل تطبيق تويتر على أندرويد أعلنت الشركة عن دعم تطبيقها لوضع “إطفاء الأنوار”.

مرحبًا بك في الجانب المُظلم، مستخدمي أندرويد يمكنهم الآن إطفاء الأنوار على تويتر هذا ما غرّدت به تويتر بمناسبة أحدث إصدار من تطبيقها على أندرويد، حيث رسميًا وللجميع أصبح الوضع المُظلم والذي يُقابله وضع “إطفاء الأنوار” متاح على تطبيق تويتر.ولأوّل مرة، أعلنت الشركة عن ميزتها هذه في شهر مارس من هذا العام، وطوال هذه الفترة لم تأتي الشركة بجديد إلّا قبل أيام قليلة من الآن، حيث أخضعت ميزتها هذه من على إصدار “ألفا” التجريبي من تطبيق تويتر في أندرويد.Welcome to the dark side, Android users.



You can now go lights out on Twitter.



pic.twitter.com/RpvstZvdnr— Twitter (@Twitter) October 22, 2019لتعلن الآن وبشكل رسمي إتاحتها للجميع، والذي من خلالها سيكون هناك إعداد ثالث للشاشة أو للعرض، وعبره سيتمكّن المستخدم من اختيار مظهر الوضع الداكن بين خيارين، وهما Dim و lights out.



على أن يكون الأوّل “Dim” هو الوضع المظلم الموجود في تويتر، ومعه ستتغيّر الخلفية إلى ظلال زرقاء داكنة.أما الخيار الثاني “lights out” وهو وضع “إطفاء الأنوار”، فسوف يقوم على تحويل الواجهة إلى واجهة سوداء حقيقية مما يساعد على الحد بشكل أفضل من استهلاك البطارية على الهواتف المزودة بشاشة OLED، فضلًا على إراحة العين أثناء التصفّح.انتهى

