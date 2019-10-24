بالوثائق.. محافظ واسط يعلن عدة مشاريع خدمية في الصويرة

2019/10/24 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، عدة مشاريع خدمية في الصويرة.

وقال المياحي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى" جميع اصحاب الشركات والمقاولين نرفق لكم المشاريع المعلنة حالياً بديوان المحافظة لقضاء الصويرة الحبيبة ، ووفق التعليمات الجديدة للوثائق القياسية التي تم مراجعتها حسب طلباتكم لنا".انتهى

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