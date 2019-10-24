اليوم.. الكهرباء بمواجهة التضامن والأعظمية يلتقي الشرطة

2019/10/24 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

تقام اليوم الخميس في قاعة الشعب مباراتان مؤجلتان من الادوار الاولية للمرحلة الاولى من الدوري الممتاز بكرة السلة ، بينما اعتلى فريق دهوك صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد ان حقق فوزه الخامس على التوالي .

وتحتضن قاعة الشعب في الرابعة من عصر اليوم مباراة مؤجلة من الادوار الاولية تجمع الكهرباء والتضامن ، اذ يسعى الاول الى تعويض خسائره الاخيرة في الدوري واخرها كانت مع الاعظمية ، تليها مواجهة تجمع الاعظمية مع الشرطة والاخير مني بخسارة غير متوقعة من نفط الجنوب في الثواني الاخيرة من المباراة التي ادارها نائل طالب ومحمد جواد ومحمد حسن والتي جرت امس الاول في قاعة الشعب لحساب الدور الاول من المرحلة الاولى .



وانتهت فترات المباراة لصالح نفط الجنوب الذي قدم اداء جيدا مركزا في دفاعاته على مفاتيح لعب الشرطة حسان علي ومحمد صلاح ، وقد انتهت الفترة الاولى بالتعادل ( 21 / 21 ) والثانية لصالح نفط الجنوب ( 44 / 38 ) والثالثة ( 59 / 53 ) ، بينما اضاع الشرطة فوزا في متناول اليد في الثواني الاخيرة الا ان بعض الاخطاء والتسرع في الوقت الحرج لبعض لاعبيه ، ادت الى ان يحقق نفط الجنوب فوزا مهما على الشرطة .

دهوك يعتلي الصدارة

واعتلى فريق دهوك صدارة فرق الدوري الممتاز عندما حقق فوزه الخامس على التوالي والاخير وكان على الحلة بنتيجة 94 / 90 نقطة ، في المباراة التي جرت في الحلة ، الفترة الاولى انتهت لصالح صاحب الارض 30 / 24 نقطة ، والثانية ايضا لصالحه 23 / 18 ، وتقدم الحلة في الفترة الثالثة 25 / 23 ، بينما نجح دهوك بالمحافظة على فوزه حتى الرمق الاخير لتنتهي المباراة بفوز مهم لصالح دهوك 94 / 90 نقطة .



وحصل لاعب دهوك المحترف كرستيان على لقب افضل لاعب في المباراة مسجلا 30 نقطة و18 متابعة و5 باص مساعد .

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