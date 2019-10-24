2019/10/24 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكى عدد من الطلبة في العاصمة بغداد، من الإجراءات الروتينية المعرقلة التي واجهتهم في جامعة بغداد خلال ذهابهم للتسجيل على القبول في الكليات الأهلية.وقالت أحد الطلبة في حديث لـ”يس عراق”، إن “الالاف الطلبة تجمعوا قبالة المراكز الارشادية في جامعة بغداد، بغية التسجيل للقبول في الكليات الأهلية، مقابل دفع 50 الف دينار رسوم التسجيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوابير طويلة وإجراءات روتينية معرقلة تواجه الطلبة خلال تقديمهم على الكليات الأهلية في جامعة بغداد.. شاهد بالفيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوابير طويلة وإجراءات روتينية معرقلة تواجه الطلبة خلال تقديمهم على الكليات الأهلية في جامعة بغداد.. شاهد بالفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).