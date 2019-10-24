إدارة القوة الجوية تستغرب تأجيل مباراة زاخو الى اشعار اخر

2019/10/24 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

عبرت الهيئة الادارة لنادي القوة الجوية ، اليوم الاربعاء ، عن استغرباها ، بسبب تأجيل اتحاد الكرة مباراة فريقها امام زاخو في الدوري الممتاز الى اشعار اخر .

وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان ، اطلعت عليه " الغد برس " ، بأن " نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي اكد ان مانشرته القناة الاعلامية لاتحاد الكرة في موقعها الرسمي بشأن تأجيل مباراة القوة الجوية وزاخو إلى إشعار أخر يثير الاستغراب والتعجب كون نادينا ليس لديه علم بهذا التأجيل والذي سيلقي بظلاله على استعدادت الصقور لمواجهة مولودية الجزائر يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري".

وأضاف " أن على اتحاد الكرة إعلام وتبليغ إدارة نادي القوة الجوية بهذا التأجيل والأسباب الحقيقية وراء ذلك".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأجيل مباراة القوة الجوية وزاخو الى إشعار اخر عازية ذلك بسبب التزام فريق القوة الجوية في البطولة العربية والذي تنتظره مباراة امام فريق المولودية الجزائري يوم ٣١ من الشهر الحالي في مدينة كربلاء المقدسة.

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