بالوثيقة.. محافظ البصرة لعبد المهدي: لا تهدد استقرار الاقتصاد الوطني

2019/10/24 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الخميس، الامانة العامة لمجلس الوزراء الغاء كتابها الخاص باعفاء مدير عام شركة نفط البصرة.





وطبقا لوثائق حصلت "الغد برس" عليها، أن " العيداني طالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة النظر في اعفاء (احسان عبد الجبار) مدير عام شركة نفط البصرة"، مؤكدا أن " على الأمانة العامة النظر الى عمله وكفاءته".





وأتهمت الوثائق، " رئاسة الوزراء بعبور بنود في الدستور لاتتيح لهم اعفاء المدراء العامين دون الرجوع إلى المحافظات ".

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