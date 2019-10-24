وزارة النفط تعلن تمديد عمل محطات تعبئة الوقود لساعات متأخرة في بغداد والمحافظات وتؤكد توفر المنتجات النفطية

2019/10/24 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط اليوم الأربعاء، توفر المنتجات النفطية في جميع محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات وبكميات كبيرة

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