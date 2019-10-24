الهجرة تنسق مع الدول الأوروبية بشأن ملف المهاجرين

2019/10/24 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

افصح وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، عن وجود تنسيق عال مع الدول الاوروبية لتشجيع العراقيين على العودة الطوعية الى البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الصباح" نسخة منه، ان "وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، التقى رئيس دائرة الهجرة في مملكة بلجيكا فريدي روزمومنت المكلف باللجوء والهجرة، في مقر الوزارة"، مشيرا الى انه"يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من بلاده ومن منظمة نينوى التطوعية لإغاثة النازحين".

وأضاف أن "اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين العراق وبلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيزها و التأكيد على أهمية وضرورة تنمية مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما فيه مصلحة الطرفين".

وأكد وزير الهجرة خلال اللقاء، أن "موضوع الهجرة يشكل ابرز التحديات التي تواجهها اوروبا ودول الشرق الاوسط معاً"، مشيداً بـ"مستوى التعاون بين البلدين في هذا الصدد لمواجهة هذا التحدي".



وشدد على "رفض اية عودة قسرية للعراقيين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي لاسيما المملكة البلجيكية"، ونوه بأن "الحكومة تعمل على ستراتيجية توفير فرص العمل وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعهم على العودة الطوعية".

وتابع موسى، ان "الحكومة لديها تنسيق عال مع جميع الدول الاوروبية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لطالبي اللجوء كتشجيع العودة الطوعية الى البلاد مع مراعاة الجوانب الانسانية في الدول المستضيفة"،

ولفت الى ان "الانسان العراقي حر ولا يمكن إجباره على العودة الى البلاد".



من جانبه، أشاد روزمومنت بدور الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين في اغاثة وايواء الكم الهائل من الأسر النازحة ابان الهجمة الشرسة من قبل عصابات داعش الاجرامية، مؤكداً عزم الحكومة البلجيكية التعاون والتنسيق مع الوزارة على جميع الصعد.

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