العراق يستعرض تقريره عن تعزيز مكانة المرأة

2019/10/24 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

قدم وفد العراق برئاسة وزير العدل فاروق أمين الشواني، تقريرا عن تعزيز مكانة المرأة، في مؤتمر "سيداو" للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وذكر بيان لوزارة العدل، تلقته "الصباح"، أن "الشواني شارك على رأس وفد العراق في مؤتمر (سيداو) للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وألقى السفير حسين الخطيب كلمة جمهورية العراق في المؤتمر".

واضاف، ان "الوفد العراقي استعرض في تقريره المقدم للامم المتحدة أهم الإنجازات التي قام بها العراق لتعزيز مكانة المرأة العراقية بالمجتمع وعلى جميع الأصعدة وفي جميع المجالات".



وبين، ان "أعضاء الوفد العراقي اوضحوا خلال الحوار التفاعلي الذي جرى مع لجنة الخبراء في المنظمة الدولية ان تقرير العراق تضمن الإجراءات الحكومية المتعلقة بعدم التمييز ضد المرأة من خلال التدابير القضائية والإدارية التي اتخذها العراق لتنفيذ المواد الواردة في الاتفاقية".



وتابع، ان "الوفد المشارك اكد حرص الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية بما لا يتعارض مع القانون والدستور

العراقي".

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