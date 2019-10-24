مجدي جورج - الازمة اللبنانية وأسبابها

2019/10/24 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مجدي_جورج نشبت منذ حوالي أسبوع تظاهرات كبيرة في لبنان اطلق عليها البعض ثورة اللبنانيين بدأت ضد ما قيل انه مشروع حكومي لفرض ضريبة علي خدمة الواتس اب طالبت بإلغاء هذه الضريبة وامتدت الي المناداة بالقضاء علي الفساد و الطائفيه التي تسببت في معاناة اللبنانيين معاناة كبيرة .ولكن هل الطائفية والفساد هم السبب الرئيسي لمعاناة اللبنانيين ام ان هناك سبب رئيسي وهام اخر اخطر منهما يزيد من معاناة الشعب اللبناني ؟

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