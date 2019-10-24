التجارة تطلق التعيينات ووجبة الخريجين الثالثة تلتحق بالدفاع

2019/10/24 | 01:48

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بغداد / الصباح / سعد السماك

كشف المدير العام لعقارات الدولة أحمد الربيعي عن تسليم نحو 77 ألف قطعة أرض للمحافظين في محافظات البصرة والديوانية وبابل والنجف الأشرف كدفعة أولى ضمن مبادرة رئيس الوزراء السكنية، وبينما أطلقت وزارة التجارة أمس الأربعاء التعيينات ووضعت آليات لدعم الشباب، نشر مكتب رئيس الوزراء أسماء الوجبة الثالثة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على ملاك الدفاع، كما استقبل المكتب خريجي كليات العلوم السياسية والإدارة والاقتصاد واستمع لمطالبهم.

وقال الربيعي في حديث لـ"الصباح" : إن "مديريات فروع عقارات الدولة في عموم البلاد؛ تواصل أعمالها لتهيئة وفرز عشرات الألوف من الأراضي السكنية استجابة لحزمة الاصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء، وبتوجيه مباشر من قبل وزير المالية فؤاد حسين تم تشكيل فرق فنية وهندسية لإعداد الخرائط وتحديد المساحات التي خصصت للتوزيع، وبناء مدن سكنية حضرية وصناعية في جميع المحافظات ". وأكد المدير العام لعقارات الدولة أنه سلم امس الاول الثلاثاء لمحافظ البصرة أسعد العيداني نحو خمسة آلاف سند طابو قطعة أرض سكنية في قضاء شط العرب ستوزع قريباً بين الفئات المشمولة بمبادرة رئيس الوزراء"، مشيرا الى "نقل ملكية نحو 1975 دونماً -بحدود 14 ألف قطعة سكنية- وتسجيلها باسم بلدية قضاء شط العرب، إضافة الى نقل ملكية 2823 دونماً -بحدود 19 ألف قطعة سكنية- باسم بلدية قضاء الزبير، إضافة إلى مناطق أخرى، بحيث يبلغ إجمالي القطع السكنية بمحافظة البصرة قرابة 38 ألف قطعة سكنية".

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