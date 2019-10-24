عباس علي العلي - قراءة في تطورات ما بعد الاول من تشرين الاول في العراق

2019/10/24 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي شكل حجم ومظهرية وأستقلالية التظاهرات الأحتجاجية في العراق يوم الاول من تشرين الأول 2019 وما بعده صورة مغايرة تماما عن تلك النمطية التي طبعت غالب الأحتجاجات الشعبية بدأ من عام 2011 وما تلاه، هذا التغيير ليس في كونها قد خرجت بسقف عالي من المطاليب ولا بتخلي الكثير من القوى التي أعتادت على الخروج مناديه أما بالإصلاح أو الدعوة لتقديم خدمات أو ضروريات أساسية في حياة المواطن، ويمكن أن نلاحظ أيضا أن ميزات......

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