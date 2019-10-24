2019/10/24 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي تجاهلت النقاش (والأصح، اللغط) الذي "فجَّره" التعديل الحكومي الأخير على مستوى صفحات "الفيسبوك" ومجموعات "الواتساب" وبعض المواقع الإليكترونية، بعد أن تبين لي، من النوادر الأولى، التوجه الذي يسير فيه هذا "النقاش".فقد تعمدت أن لا أتابع ردود الفعل التي أعقبت الكشف عن حصة الاتحاد الاشتراكي في التشكيلة الحكومية الجديدة (حقيبة وزارية واحدة)، حتى لا أفكر في التفاعل معها، سواء تعلق الأمر بتلك المندِّدة بهُ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد إنفي - الكفاءات الاتحادية بين ضعف الحضور التمثيلي وقوة الحضور -الكاريزمي-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد إنفي - الكفاءات الاتحادية بين ضعف الحضور التمثيلي وقوة الحضور -الكاريزمي-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).