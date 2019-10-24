مصدر: القوات الكردية تتحشد لإعادة سيطرتها على المناطق المتنازع عليها خلال التظاهرات

2019/10/24 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر استخباري رفيع، اليوم الاربعاء، بأن القوات الكردية تتحشد لإعادة سيطرتها على المناطق المتنازع عليها خلال التظاهرات المزمع انطلاقها يوم الجمعة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بأن القوات الكردية تتحشد في الوقت الراهن لإعادة سيطرتها على المناطق المتنازع عليها خاصة محافظة كركوك، خلال التظاهرات المزمع انطلاقها يوم الجمعة المقبل 25 تشرين الأول".

وأضاف أن "وقت تحرك القوات الكردية صوب المناطق المذكورة هي ليلة السبت على الأحد، وفقا للمعلومات المتوفرة".

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