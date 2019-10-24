عذري مازغ - من جديد: تونس والأسئلة المؤرقة

2019/10/24 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ خطاب الرئيس التونسي لا أبالغ إذا قلت أننا في المغرب شمال إفريقيا مهتمون كثيرا بتجربة تونس باعتبارها كانت رائدا ايضا حتى ماضيا ماقبل فتح الرهج العربي الإسلامي ، فاغلب مثقفي الأمازيغ قبل الغزو الإسلامي كان أغلبهم أيضا من تونس حين كانت قرطاج بعد غرق اطلنتيد عاصمة شمال إفريقيا، لن تتصوروا كم نعشق هذه التونس التي قديما تسمى إفريقيا والتي حملت بعد ذلك القارة الإفريقية اسمها، عندما كانت تونس رائدا في......

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