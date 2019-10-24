الحزب الشيوعي العمالي العراقي - التفوا حول شعار -أمان، فرصة عمل او ضمان بطالة، حرية

2019/10/24 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي تحاول عدد من اجنحة الاحزاب البرجوازية تحويل مسار مطالب الجماهير المليونية بتحقيق الامن والامان وابعاد يد الارهاب الحكومي والمليشيات وتحقيق فرصة عمل او ضمان بطالة وسيادة الحرية بكل اشكالها الى اتجاه تحقيق اجندتها السياسية وامتصاص غضب الجماهير وتسويف مطالبها وتفريغها من محتواها.تتمثل هذه الاحزاب بالتيار الصدري وحزب الدعوة والحزب الشيوعي العراقي وكتلة النصر التي يقودها العبادي، وهي احزاب مشاركة ف......

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