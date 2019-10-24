نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال جنوبي ذي قار

2019/10/24 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن ناشطا مدنيا نجا من محاولة اغتيال بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "الناشط المدني (يوسف الجابري) تعرض لهجوم مسلح أثناء عودته إلى المنزل في منطقة خنيطلة بقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، لكنه نجا منه بأعجوبة".

وبين أن "الهجوم ادى الى اضرار مادية بمركبة الجابري"، مشيرا إلى أن "المسلحين كانوا يستقلون سيارة أجرة، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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