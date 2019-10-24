نجاة ناشط من محاولة اغتيال جنوبي العراق (صورة)

2019/10/24 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الخميس بنجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر ان الناشط المدني يوسف الجابري تعرض الى محاولة اغتيال فاشلة في منطقة خنيطلة بقضاء سوق الشيوخ اذ فتح مسلحون النيران من سيارة صالون صفراء اللون.

يأتي هذا في وقت تستعد في العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الوسط والجنوب للخروج بتظاهرات مليونية غدا الجمعة.

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