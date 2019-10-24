2019/10/24 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الأمم المتحدة شكلت فريقاً رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي، لإيجاد حلول لحالات المشردين، وتخفيف التأثير على ملايين الأشخاص المتضررين، من المقرر أن يباشر عمله مطلع العام المقبل.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أعلن اليوم إنشاء فريق رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي".

وأشار إلى أن الفريق سيعمل على زيادة الاهتمام والدعم العالميين بالمشردين، ووضع توصيات ملموسة للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية.

واضاف أن "الأمين العام سيعلن قريبا عن أعضاء الفريق المتوقع أن يبدأ عمله أوائل عام 2020، وأن يقدم توصياته الي الأمين العام خلال عام من اجتماعه الأول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تشكل فريقاً رفيع المستوى لمساعدة النازحين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تشكل فريقاً رفيع المستوى لمساعدة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).