إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

2019/10/24 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمدينة البيرة.

وذكرت وسائل الاعلام ان الجيش الاسرائيلي اقتحم خلال الليلة الماضية مدينة البيرة بـ40 آلية عسكرية وجرافتين وقام بهدم منزل الأسير، إسلام أبو حميد.

واضافت ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم منزل أبو حميد، المتهم بقتل جندي من وحدة الدوفدوفان، إذ سبق للجيش الإسرائيلي أن نسف منزل عائلة أبو حميد بالمتفجرات نهاية العام الماضي، وهي المرة الخامسة في تاريخ العائلة التي يقبع 6 من أفرادها في السجون الإسرائيلية.

وكانت السلطات الاسرائيلية أبلغت والدة الأسير أبو حميد بنية هدم المنزل الذي كان قيد الإنشاء ومصادرة الأرض المقام عليها.

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