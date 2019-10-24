وكالة: العلاقة بين كيم وترامب ما زالت وثيقة

2019/10/24 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري كيم جونغ أون، ما زالا يثقان ببعضهما وبينهما علاقة وثيقة.

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي ما زالا يرتبطان بعلاقات وثيقة وشعور بالثقة، فيما وصفه كيم بأنه "علاقة خاصة".

وفي بيان وقعه مستشار وزارة الخارجية كيم كي جوان، قالت الوكالة إنه على النقيض من ترامب، فإن "الدوائر السياسية في واشنطن وصانعي السياسة إزاء كوريا الديمقراطية الشعبية في الإدارة الأمريكية معادية..



دون أي مبرر".

واشار الى ان كوريا الشمالية "سترى مدى ما تتحلى به الولايات المتحدة من حكمة حتى نهاية العام".

وكان كيم قد حدد في وقت سابق مهلة حتى نهاية العام أمام محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

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