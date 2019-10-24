حميد علي زاده - الثورة في لبنان: فليسقط النظام الفاسد!

2019/10/24 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_علي_زاده تشهد لبنان اندلاع حركة ثورية قوية، سرعان ما امتدت عبر البلاد بأكملها وأدت إلى تغيير الوضع السياسي بشكل كبير.في ظل الانهيار الاقتصادي والارتفاع الهائل للديون، تحاول حكومة الحريري الفاسدة إيجاد عائدات جديدة لسداد التزاماتها واسترضاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وغيرهما من المؤسسات الإمبريالية الأخرى.لكن ولسوء حظ كل من لا يشكل جزءا من النظام الفاسد في لبنان، فإن هذه السياسة تعن......

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