حسين سالم مرجين - إصلاح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا - الواقع – والمستقبل

2019/10/24 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين إن الحديث عن إصلاح منظومة التعليم الجامعي في ليبيا حديث ذو شجون، فقد أصاب الركود الجامعات التي تُشكل قاطرة التنمية لمؤسسات المجتمع، فأصبح هناك فجوة ما بين التعليم الجامعي وخطط التنمية المجتمعية، والتي تنبثق أساسًا من إعداد الكوادر المدربة والمؤهلة ضمن اختصاصات متنوعة، ومستويات تأهيل متعددة؛ لسد احتياجات المجتمع من القُوَى العاملة المطلوبة، ومن ثم فإن إصلاح التعليم الجامعي يمثل عامل أساس من عملية إ......

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