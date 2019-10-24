سمير نوري - كلمة سمير نوري سكرتير اللجنة المركزية في المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العمالي الايراني

2019/10/24 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_نوري مرحبا رفاق، تحية ثورية و رفاقية، باسمي و باسم الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي اهنأئكم بمناسبة عقد مؤتمرالحزب الشيوعي العمالي الأيراني الحادي عشر! نحن نعلم بان الحزب الشيوعي العمالي ألايراني لديه مكانة خاصة في العراق وفي اوضاع المنطقة ولهذا فأن التركيز على اوضاع العراق مسألة مهمة.قبل عدة ايام نزل الشباب الثوري في العراق الى الشوارع من اجل الحرية والمساواة والكرامة الأنسا......

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