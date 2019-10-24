مجلس الامن الوطني يتعهد بحماية المتظاهرين: لهم الحق بالتعبير عن مطالبهم المشروعة

2019/10/24 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.وأكد المجلس بحسب بيان تلقته “المدار” الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي، وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي، والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على […]

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