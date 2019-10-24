النفط: ننتظر

2019/10/24 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعتزم وزارة النفط اعادة النظر ببعض فقرات عقود جولات التراخيص الثلاث الاولى، وبينما اكدت ان انتاجها من النفط يبلغ حاليا اربعة ملايين و400 الف برميل، تصدر منه ثلاثة ملايين و400 الف من الحقول الجنوبية، اعلنت ان الاقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية كميات النفط المتفق عليها وفق الموازنة والبالغة 250 الف برميل يوميا برغم استمرار المباحثات بهذا الشأن.

وقال الوكيل الاقدم للوزارة المهندس فياض نعمة في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، ان وزارته اعلنت خلال الاعوام الماضية عن خمس جولات تراخيص، والاخيرة كانت تحوي رقعة بحرية والى الان لم يقرر اعلان جولة تراخيص سادسة، منوها بان الجولتين الاولى والثانية جرى على عقودهما تغيير في وقت سابق والوزارة قطعت شوطا بهذا المضمار، بيد انه ونتيجة لانخفاض اسعار النفط وعدم استقرارها وسطوة عصابات “داعش” الارهابية على بعض المدن، حالت دون استمرار المفاوضات.

واضاف، ان وزارته تعتزم خلال العام المقبل، اعادة النظر في بعض فقرات عقود جولات التراخيص وبما يحقق مصلحة العراق، وان تكون الشركات العالمية اكثر رضا كي تندفع في عملية وضع استثمارات مجزية لتطوير قطاعي النفط والغاز في العراق، منوها بانه من المقرر ان تتم مراجعة فقرات عقود جولات التراخيص الاولى والثانية والثالثة.

واردف نعمة، انه تم اجراء تعديلات وصفها بالجيدة جدا على الجولتين الرابعة والخامسة من قبل دائرة العقود والتراخيص بحكم الخبرة والمدة الماضية، اذ تمت الاستفادة من الاخطاء والتجارب، وتم ادخال الكثير من التعديلات عليهما.

وذكر ان انتاج العراق حاليا من النفط الخام، يبلغ بحدود اربعة ملايين و400 الف برميل يوميا، يصدر منه ما يقرب من ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا من الحقول الجنوبية، مبينا ان الحكومة الاتحادية الى الان لم تتسلم من اقليم كردستان العراق، كميات النفط المتفق عليها وفق موازنة العام 2019 والبالغة 250 الف برميل يوميا بالرغم من وجود زيارات ووفود متبادلة بين بغداد واربيل ، ولكن الى الان لم يصدر شيء يخص الاتفاق على التسليم او الاستلام لنفط كردستان.

وشدد وكيل وزارة النفط على ان كل ما يجري حاليا في كردستان، لا يتفق مع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، وان وزارته تنتظر من الحكومة اجراء بذلك والتي فتحت مباحثات مع حكومة اربيل بذلك، معربا عن امله بالوصول الى نتيجة.

وافصح عن اقدام وزارته على تنفيذ مشاريع يتم تمويلها من قبل الشركات على ان يتم الاستيفاء عن طريق الانتاج المتحقق من المشروع، مشيرا الى الاستمرار بهذا الاتجاه، مبينا ان من بين المشاريع التي تم التعاقد عليها بهذه الطريقة هو مشروع غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، ومشروع تطوير حقل الناصرية بطاقة 100 الف برميل اضافية يوميا، لاسيما وان حجم انتاجه الحالي يصل الى 100 الف برميل يوميا.

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