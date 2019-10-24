مسؤول كوري شمالي يأمل من امريكا التصرف بحكمة

2019/10/24 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب كبير المفاوضين النوويين السابق لكوريا الشمالية، كيم كيه غوان، اليوم الخميس، عن أمله بأن يرى كيف ستتصرف الولايات المتحدة "بحكمة" حتى نهاية العام الحالي.

وقال غوان، أنه يأمل في أن تؤدي العلاقات "الخاصة" بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التغلب على جميع العقبات بين البلدين وخلق قوة دافعة إلى الأمام.

وأضاف "عندما قابلت رئيس لجنة شؤون الدولة (كيم جونغ-أون) وأبلغته بالمشاكل المتعلقة في الشؤون الخارجية، بما في ذلك قضية العلاقات مع الولايات المتحدة قبل بضعة أيام، قال إن علاقته مع الرئيس ترامب خاصة".

وتابع "آمل بإخلاص في أن يتم توفير قوة دافعة للتغلب على جميع العقبات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ودفع العلاقات الثنائية في الاتجاه الأفضل على أساس العلاقة الوثيقة".

وانتقد غوان، المسؤولين الأمريكيين كونهم "معادين" لكوريا الشمالية ومنشغلين "بعقلية الحرب الباردة" على الرغم من الحكم السياسي والنية السياسية لترامب.

وأكد أنه لا تزال هناك إمكانية للمضي قدما في التغلب على العقبات، لكن ذلك يعتمد على تصرفات الولايات المتحدة.

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