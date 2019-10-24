محافظ واسط يؤكد على حماية المتظاهرين والتصدي لكل من يحاول الاعتداء عليهم

2019/10/24 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الخميس، على القوات الأمنية بشأن حماية المتظاهرين، ومنع أي محاولة للاعتداء عليهم.

وقال المياحي في بيان مقتضب تلقت "الغد برس نسخة منه "الاجهزة الامنية في واسط ستأخذ دورها الوطني بحماية المتظاهرين ، ولن نسمح بأي مظاهر مسلحة في التظاهرات".

واكد "سيتم التصدي لأي جهة او أشخاص يحملون السلاح ويتعرضون للشباب المتظاهرين السلميين".

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